Защитник сборной Англии Стоунс назвал сильное качество Саутгейта

Защитник сборной Англии Джон Стоунс назвал сильное качество главного тренера национальной команды, Гарета Саутгейта.

«У Саутгейта есть уникальное качество — он остается спокойным в любой ситуации. Это передается и нам. В матче с Данией был момент, когда мы могли запаниковать впервые за весь чемпионат Европы, но этого не произошло ни с кем. Мы придерживались плана на игру, и у нас все получилось. Мы постараемся внимательно отнестись ко всем аспектам матча с Италией, а в конце нас ожидает большой приз», — приводит BBC слова Стоунса.

В финале Евро-2020 сборная Англии встретится с Италией. Матч состоится 11 июля, начало — в 22.00 (мск).