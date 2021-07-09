Защитник сборной Англии Стоунс назвал сильное качество Саутгейта
Защитник сборной Англии Джон Стоунс назвал сильное качество главного тренера национальной команды, Гарета Саутгейта.
«У Саутгейта есть уникальное качество — он остается спокойным в любой ситуации. Это передается и нам. В матче с Данией был момент, когда мы могли запаниковать впервые за весь чемпионат Европы, но этого не произошло ни с кем. Мы придерживались плана на игру, и у нас все получилось. Мы постараемся внимательно отнестись ко всем аспектам матча с Италией, а в конце нас ожидает большой приз», — приводит BBC слова Стоунса.
В финале Евро-2020 сборная Англии встретится с Италией. Матч состоится 11 июля, начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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