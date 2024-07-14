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Защитник сборной Англии Шоу впервые на Евро-2024 начнет матч в стартовом составе

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Сборные Англии и Испании объявили стартовые составы на финал чемпионата Европы-2024.

В старте англичан выйдет защитник Люк Шоу, ранее не появлявшийся на поле с первых минут в рамках Евро-2024. 29-летний футболист повторил достижение итальянца Марко Дельвеккио, который на чемпионате Европы-2000 сыграл свой первый матч в основе на турнире в финале.

Кроме того, Шоу — единственный футболист из сегодняшних стартовых составов Англии и Испании, отличавшийся в финале крупного турнира — это произошло на ЧЕ-2020.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Люк Шоу
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