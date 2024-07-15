Шоу о поражении Англии от Испании в финале Евро: «Мы верили, что можем выиграть. Все разочарованы»

Защитник сборной Англии Люк Шоу прокомментировал поражение от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

«Я опустошен, больше нечего сказать. Мы реально верили, что можем выиграть, но нам не суждено было это сделать. Саутгейт ужасно горд командой и тем, чего мы достигли вместе, но после матча он сказал нам не так много. Все разочарованы. Хочу поблагодарить фанатов за их поддержку и извиниться перед ними», — приводит BBC слова Шоу.

Англия проиграла во втором финале чемпионата Европы подряд. В 2021 году англичане уступили Италии.