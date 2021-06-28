Зарема Салихова рассказала, кого хотела бы видеть в финале Евро-2020

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, кого хотела бы видеть в финале чемпионата Европы.

«На Евро хочу видеть в финале Италию и Францию, но за Чехией буду пристально смотреть, за Цоуфалом и Холешом в том числе.

P. S. Знаю, что в одной сетке, но хотела бы видеть такой финал!" — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе B. Подопечные Станислава Черчесова набрали три очка, но по дополнительным показателям уступили и Финляндии, и Дании.