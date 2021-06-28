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Зарема Салихова рассказала, кого хотела бы видеть в финале Евро-2020

13:20
Зарема Салихова. Фото РИА Новости
Зарема Салихова. Фото РИА Новости
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, кого хотела бы видеть в финале чемпионата Европы.

«На Евро хочу видеть в финале Италию и Францию, но за Чехией буду пристально смотреть, за Цоуфалом и Холешом в том числе.

P. S. Знаю, что в одной сетке, но хотела бы видеть такой финал!" — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе B. Подопечные Станислава Черчесова набрали три очка, но по дополнительным показателям уступили и Финляндии, и Дании.

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/412

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля


  • ezoloto

    ... и Россию еще )

    28.06.2021

  • sergey.s

    Нужно продолжить данный цикл статьями: "Кого хотят видеть в финале Михаил Боярский/Ростислав Хаит/Бузова/Лопырева" и прочие глубокоуважаемые персоны.

    28.06.2021

  • Монах Тук

    Ольга хотела бы видеть в финале Евро - Бразилию и Таиланд.

    28.06.2021

  • NF

    Я знаю, кого я точно НЕ хочу видеть не только на Евро...

    28.06.2021

  • ezoloto

    Меня больше интересует, кого хотела бы видеть Ольга Бузова... :relaxed:?

    28.06.2021