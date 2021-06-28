Зарема Салихова рассказала, кого хотела бы видеть в финале Евро-2020
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, кого хотела бы видеть в финале чемпионата Европы.
«На Евро хочу видеть в финале Италию и Францию, но за Чехией буду пристально смотреть, за Цоуфалом и Холешом в том числе.
P. S. Знаю, что в одной сетке, но хотела бы видеть такой финал!" — написала Салихова в своем Telegram-канале.
Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе B. Подопечные Станислава Черчесова набрали три очка, но по дополнительным показателям уступили и Финляндии, и Дании.
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ezoloto
... и Россию еще )
28.06.2021
sergey.s
Нужно продолжить данный цикл статьями: "Кого хотят видеть в финале Михаил Боярский/Ростислав Хаит/Бузова/Лопырева" и прочие глубокоуважаемые персоны.
28.06.2021
Монах Тук
Ольга хотела бы видеть в финале Евро - Бразилию и Таиланд.
28.06.2021
NF
Я знаю, кого я точно НЕ хочу видеть не только на Евро...
28.06.2021
ezoloto
Меня больше интересует, кого хотела бы видеть Ольга Бузова... :relaxed:?
28.06.2021