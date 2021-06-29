Зарема Салихова отреагировала на незабитый пенальти Мбаппе и вылет Франции с Евро

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на промах нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе и поражение французов от Швейцарии (3:3; 4:5 — по пенальти) в 1/8 финала Евро-2020.

«Вчера носили на руках, сегодня готовы разорвать из-за одной ошибки. На каждом турнире кто-то из великих не забивает. Это всего лишь часть шоу, футбол никогда не приедается», — написала у себя в Telegram-канале Салихова.

Мбаппе не реализовал решающий 11-метровый в серии пенальти против Швейцарии. После его неудачного удара сборная Франции покинула Евро-2020.

В 1/4 финала турнира Швейцария сыграет со сборной Испании. Матч состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск).