Зарема Салихова отреагировала на незабитый пенальти Мбаппе и вылет Франции с Евро
09:37
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на промах нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе и поражение французов от Швейцарии (3:3; 4:5 — по пенальти) в 1/8 финала Евро-2020.
«Вчера носили на руках, сегодня готовы разорвать из-за одной ошибки. На каждом турнире кто-то из великих не забивает. Это всего лишь часть шоу, футбол никогда не приедается», — написала у себя в Telegram-канале Салихова.
Мбаппе не реализовал решающий 11-метровый в серии пенальти против Швейцарии. После его неудачного удара сборная Франции покинула Евро-2020.
В 1/4 финала турнира Швейцария сыграет со сборной Испании. Матч состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск).
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