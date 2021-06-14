Зарема Салихова отреагировала на эфир Бузовой на «Матч ТВ»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на резонансный эфир «Матч ТВ», в котором поспорили певица Ольга Бузова и комментатор Дмитрий Губерниев.

«Ну что, фото с Бузовой?» — написала Зарема в Telegram-канале.

Певица Ольга Бузова и ведущий Дмитрий Губерниев поругались в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Дмитрий задал певице вопрос о том, какая школа ей ближе, задействовав различные фамилии специалистов разных времен, вроде Станислава Черчесова и советского тренера Ефроса.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — спросил Губерниев.

Этот вопрос довел певицу до слез. Она заявила, что не употребляет алкоголь, так как недавно перенесла операцию.

«Вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», — сказала Ольга в эфире «Матч ТВ».