Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Зарема Салихова отреагировала на эфир Бузовой на «Матч ТВ»

20:04
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на резонансный эфир «Матч ТВ», в котором поспорили певица Ольга Бузова и комментатор Дмитрий Губерниев.

«Ну что, фото с Бузовой?» — написала Зарема в Telegram-канале.

Певица Ольга Бузова и ведущий Дмитрий Губерниев поругались в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Дмитрий задал певице вопрос о том, какая школа ей ближе, задействовав различные фамилии специалистов разных времен, вроде Станислава Черчесова и советского тренера Ефроса.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — спросил Губерниев.

Этот вопрос довел певицу до слез. Она заявила, что не употребляет алкоголь, так как недавно перенесла операцию.

«Вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», — сказала Ольга в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Червиченко о сравнении сборных России и Украины: «Посмотрите уровень игры Шевченко и Черчесова в свое время»
Фото: Лару Фрост затравили из-за романа с мужем Бородиной
Путин одернул корреспондента NBC во время интервью
Захарова оценила уход журналистов BBC с брифинга с Протасевичем

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи