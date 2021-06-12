Зарема Салихова — о матче с Бельгией: «Предлагаю натурализировать Жиго!»
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. Жена 65-летнего россиянина предложила натурализовать защитника «Спартака» Самюэля Жиго.
После первого тайма сборная России проигрывает Бельгии со счетом 0:2.
«Предлагаю натурализировать Жиго!» — написала Салихова.
Жиго — 27-летний французский футболист алжирского происхождения. Он выступает за красно-белых с 2018 года. В прошлом сезоне Жиго провел 27 матчей за «Спартак» и забил три гола.
Московский клуб пропустил 37 мячей за 30 туров в минувшем сезоне Тинькофф РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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