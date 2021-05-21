Захарян рассказал, как его приняли в сборной России

Полузащитник сборной России Арсен Захарян рассказал, как его приняли в национальной команде.

«Очень горд попасть в сборную, это моя мечта. Разговора с Черчесовым пока не было, но все понимают, что нужно максимально готовиться к Евро. Старшие приняли отлично, все поздравили с вызовом, у нас отличный коллектив.



Сначала немного волновался, обращался к старшим на «вы». Но потом привык, уже общаемся на «ты». Тут совсем другой уровень, все быстро и интенсивно. Стараюсь адаптироваться, надеюсь, скоро все будет отлично. Спустя рукава никто не тренируется, а мне, как молодому, нужно стараться особенно.



Даже если меня не возьмут в итоге, это большой опыт и вызов. Все идет в плюс для меня. Что касается моих шансов на Евро, то почему нет, я буду стараться, а дальше уже тренерский штаб решит», — рассказал Захарян на пресс-конференции.

17-летний футболист впервые был вызван в сборную России. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров)