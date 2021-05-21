Захарян рассказал, как Дзюба принял его в сборной России
13:56
Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал, как Артем Дзюба принял его в национальной команде, а также поделился своим мнением по поводу давления СМИ.
«Дзюба меня тоже поздравил с вызовом. В рабочем процессе он много шутит, я уже его юмор оценил. Спокойно отношусь к давлению, ничего страшного нет. Стараюсь особо СМИ не читать, чтобы не забивать голову», — сказал Захарян.
17-летний Захарян включен в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире Россия сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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