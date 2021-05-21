Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Захарян рассказал, как Дзюба принял его в сборной России

13:56
Теги:

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал, как Артем Дзюба принял его в национальной команде, а также поделился своим мнением по поводу давления СМИ.

«Дзюба меня тоже поздравил с вызовом. В рабочем процессе он много шутит, я уже его юмор оценил. Спокойно отношусь к давлению, ничего страшного нет. Стараюсь особо СМИ не читать, чтобы не забивать голову», — сказал Захарян.

17-летний Захарян включен в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире Россия сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Чехия: прогноз Бадюкова на стартовый матч ЧМ-2021
Внезапно умер в расцвете лет мангака Кэнтаро Миура
К посольству США в Москве прибывают автобусы
Путин указал на обострение ситуации с колебанием цен на продукты

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры