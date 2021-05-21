Захарян рассказал, что ему предлагали выступать за сборную Армении
13:50
Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал, что ему поступало предложение выступать за сборную Армении.
«У меня было предложение выступать за Армению. Но после молодежной сборной России я получил вызов в основную команду, все произошло довольно быстро», — сказал Захарян.
17-летний Захарян включен в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы. Полузащитник проведет подготовительный сбор к турниру, который пройдет в Австрии.
(Сергей Федоров)
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