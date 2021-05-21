Захарян рассказал, что ему предлагали выступать за сборную Армении

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал, что ему поступало предложение выступать за сборную Армении.

«У меня было предложение выступать за Армению. Но после молодежной сборной России я получил вызов в основную команду, все произошло довольно быстро», — сказал Захарян.

17-летний Захарян включен в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы. Полузащитник проведет подготовительный сбор к турниру, который пройдет в Австрии.

(Сергей Федоров)