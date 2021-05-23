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Заболотный проводит вечернюю тренировку сборной с ограничениями, Фернандес и Мостовой пропускают занятие

17:34
Антон Заболотный. Фото Севастиан Терлецкий., «СЭ»
Антон Заболотный. Фото Севастиан Терлецкий., «СЭ»
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Мариу Фернандес и Андрей Мостовой остались в отеле и пропускают занятие.

Команда готовится к Евро-2020. На чемпионате Европы Россия сыграет в группе В с Бельгией, Данией и Финляндией.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

(Севастиан Терлецкий)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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