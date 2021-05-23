Заболотный проводит вечернюю тренировку сборной с ограничениями, Фернандес и Мостовой пропускают занятие
17:34
Мариу Фернандес и Андрей Мостовой остались в отеле и пропускают занятие.
Команда готовится к Евро-2020. На чемпионате Европы Россия сыграет в группе В с Бельгией, Данией и Финляндией.
Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
(Севастиан Терлецкий)
Читайте также
«Казалось, что катастрофы не избежать, но...» В Британии после разгрома от России нашу сборную назвали второй по силе в мире
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю