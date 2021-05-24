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Заболотный провел вторую часть тренировки отдельно от общей группы

13:22
Антон Заболотный. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Антон Заболотный. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Нападающий сборной России Антон Заболотный 24 мая провел тренировку с команду. Однако вторую часть занятий он работал отдельно от общей группы.

В пятницу, 21 мая, Заболотный завершил тренировку национальной команды досрочно.

Перед Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня). Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

(Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры