Заболотный провел вторую часть тренировки отдельно от общей группы
13:22
Нападающий сборной России Антон Заболотный 24 мая провел тренировку с команду. Однако вторую часть занятий он работал отдельно от общей группы.
В пятницу, 21 мая, Заболотный завершил тренировку национальной команды досрочно.
Перед Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня). Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии.
Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
(Севастиан Терлецкий)
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