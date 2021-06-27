Заболевший коронавирусом Перишич рассказал о самочувствии
Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич заболел коронавирусом перед матчем 1/8 финала Евро-2020.
«Как большинство из вас знает, у меня нашли COVID-19, — написал Перишич в Instagram. — Благодарен всем вам за слова поддержки. Мне уже лучше, но я огорчен, что завтра не смогу помочь сборной Хорватии. Но надеюсь, что в дальнейшем у меня получится. Я уверен, что с поддержкой наших болельщиков наши парни здорово сыграют. И кто знает, может быть, у меня еще будет шанс выйти на поле на Евро. Вперед, ребята!»
Сборная Хорватии в 1/8 финала Евро встретится с Испанией. Встреча пройдет 28 июняв Копенгагене и начнется в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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