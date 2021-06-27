Заболевший коронавирусом Перишич рассказал о самочувствии

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич заболел коронавирусом перед матчем 1/8 финала Евро-2020.

«Как большинство из вас знает, у меня нашли COVID-19, — написал Перишич в Instagram. — Благодарен всем вам за слова поддержки. Мне уже лучше, но я огорчен, что завтра не смогу помочь сборной Хорватии. Но надеюсь, что в дальнейшем у меня получится. Я уверен, что с поддержкой наших болельщиков наши парни здорово сыграют. И кто знает, может быть, у меня еще будет шанс выйти на поле на Евро. Вперед, ребята!»

Сборная Хорватии в 1/8 финала Евро встретится с Испанией. Встреча пройдет 28 июняв Копенгагене и начнется в 19.00 (мск).