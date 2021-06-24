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Забитцер считает, что у Австрии есть шанс на выход в 1/4 финала Евро-2020

17:05
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Полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер поделился ожиданиями от матча 1/8-финала чемпионата Европы против Италии.

«Я уже выступал в полуфинале Лиги чемпионов, но именно предстоящий матч, вероятно, будет важнейшим в моей карьере. «Уэмбли» — особенный стадион, хранящий немало традиций. Нас манит возможность сыграть на этой арене, и мы постараемся победить. Сыграем с наслаждением.

У нас свои сильные стороны, свои качества. Если будем фокусироваться на том, в чем хороши сами, сможем доставить проблемы сопернику. Мы понимаем, что итальянцы — фавориты и будут больше владеть мячом, но мы постараемся показать себя с лучшей стороны и пройти дальше", — цитирует Забитцера официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Австрия состоится 26 июня в Лондоне. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024477--italy-vs-austria/

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