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Забитцер надеется, что в Австрии будет эйфория после матча Евро с Македонией

13 июня 2021, 22:53
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Полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер прокомментировал победу над Македонией (3:1) на Евро-2020.

«Было важно так начать (турнир. — Прим. «СЭ»), — цитирует Забитцера официальный сайт УЕФА 13 июня. — После пропущенного гола мы сохраняли спокойствие и заслуженно победили. Это было очень важно для настроения команды. Надеюсь, что благодаря нам эта эйфория распространится по всей стране».

В составе австрийцев забивали Штефан Лайнер, Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович. У македонцев гол в активе Горана Пандева.

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