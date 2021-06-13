Забитцер надеется, что в Австрии будет эйфория после матча Евро с Македонией

Полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер прокомментировал победу над Македонией (3:1) на Евро-2020.

«Было важно так начать (турнир. — Прим. «СЭ»), — цитирует Забитцера официальный сайт УЕФА 13 июня. — После пропущенного гола мы сохраняли спокойствие и заслуженно победили. Это было очень важно для настроения команды. Надеюсь, что благодаря нам эта эйфория распространится по всей стране».

В составе австрийцев забивали Штефан Лайнер, Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович. У македонцев гол в активе Горана Пандева.