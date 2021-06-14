Южвяк пообещал, что Польша не сдастся после поражения от Словакии

Полузащитник сборной Польши Камиль Южвяк поделился впечатлениями после матча со Словакией (1:2) на Евро-2020.

«Как же сложно подобрать верные слова в такие моменты, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 14 июня. — Крайне сожалею. Мы хотели начать хорошо, однако не вышло. Но мы не сдадимся».

В составе победителей отличился Милан Шкриньяр, а Войцех Щенсны забил в свои ворота. У поляков гол в активе Кароля Линетти.