Южвяк пообещал, что Польша не сдастся после поражения от Словакии
14 июня 2021, 23:29
Полузащитник сборной Польши Камиль Южвяк поделился впечатлениями после матча со Словакией (1:2) на Евро-2020.
«Как же сложно подобрать верные слова в такие моменты, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 14 июня. — Крайне сожалею. Мы хотели начать хорошо, однако не вышло. Но мы не сдадимся».
В составе победителей отличился Милан Шкриньяр, а Войцех Щенсны забил в свои ворота. У поляков гол в активе Кароля Линетти.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024454--poland-vs-slovakia/
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