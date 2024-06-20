Семин: «Германия хорошо готова. Короткие передачи, прессинг сразу после потери мяча»

Известный тренер Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился своими впечатлениями от первых матчей Евро-2024.

— Если позволите, два вопроса про Евро-2024. Кто из команд впечатлил?

— Турнир только набирает обороты. Пока понравилась Германия. Сегодня еще посмотрим матч Испании и Италии. Немцы выступают дома, играют в удовольствие. Видно, что они четко выполняют установку тренера Нагельсманна. Много коротких передач, сразу после потерь мяча вступают в прессинг. Бросается в глаза, что команда хорошо готова к турниру.

— Кто разочаровал?

— Не готов пока рассуждать в таком ключе. Просто нужно объективно смотреть на вещи. Разные подборы исполнителей, разные команды. Ясно, что выделяются Германия, Франция, Италия, Испания. А остальные играют слабее в силу своих возможностей. Cлишком возрастная Хорватия? Рано делать выводы. Впереди еще один тур группового турнира. У тех же немцев есть довольно опытные футболисты. Разве они плохо играют? Вообще, мне понравился анализ Гаджи Гаджиева. Если есть возможность — почитайте. Замечательная аналитика. Ни убавить, ни прибавить.