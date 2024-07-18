Семин — об игре Мбаппе: «Он на Евро был рядовым игроком. Совсем не в форме!

Легендарный тренер Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» высказался об игре главной звезды сборной Франции Килиана Мбаппе на Евро-2024.

— Из четырех фаворитов (Испания, Англия, Франция, Германия. — Прим. И.Р.) меня больше разочаровала не Англия, а Франция. Игроки у нее — высочайшего уровня, и я думал, что они займут свое место в финале. Вот это не стало бы никаким сюрпризом. Думаю, это не получилось, что Мбаппе был совсем в разобранном состоянии — то ли из-за травмы, то ли из-за внутреннего напряженного состояния, вызванного переходом из «ПСЖ» в «Реал». Он был рядовым игроком, совсем не в форме, а от него там многое зависит.

25-летний француз сыграл на Евро-2024 пять матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.