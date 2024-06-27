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Сегодня, 13:10

Семин о грузинской сенсации на Евро: «Успех Грузии закономерен. У нее есть команда, а Мамардашвили — один из лучших вратарей»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Чемпион России и Украины во главе «Локомотива» и киевского «Динамо», экс-главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером отметил составляющие сенсации сборной Грузии, которая в дебютном для себя Евро вышла в 1/8 финала.

— Поздравляю грузин и считаю, что все закономерно, — сказал Семин. — У них есть команда! Тренерский штаб во главе с Вилли Саньолем их хорошо подготовил по всем направлениям. Заставить грузин обороняться всей командой после потери мяча — это непросто! Этому могла предшествовать только серьезная и долгая работа, такие вещи просто так не происходят.

В этом смысле отмечу Хвичу, который в том же матче с Португалией проделал в разы больше оборонительной и беговой работы, чем Криштиану Роналду. Все обращали внимание, что у него не очень шла игра в двух первых матчах, — но никто не говорил о том, что он компенсировал это огромной черновой работой на команду. И в итоге судьба вознаградила его за это победным голом в ворота Португалии, и этот мяч я в разговоре со знакомыми перед игрой предсказал!

Саньоль видел, что есть определенные слабости в обороне, — и перекрыл их за счет количества защитников, сыграв в три центральных. Явно хорошая работа была проделана на сборах (в Австрии. — Прим. И.Р.). Команда выглядит свежей, и в той же игре с португальцами ее хватило на все 90 минут. А какой у грузин командный дух, как они бьются друг за друга, бросаются под мяч! То, что у них в команде атмосфера, я понял, когда поздравлял бывшего игрока нашего «Локомотива», чемпиона России Соломона Кверквелия в марте после выхода сборной Грузии на Евро.

Грузины хороши физически, блестяще контратакуют. У них три топ-игрока — вратарь Георгий Мамардашвили, один из сильнейших сегодня голкиперов мира, Хвича, а также Жорж Микаутадзе, лидер списка бомбардиров Евро. Но тут надо говорить не столько об индивидуальностях, сколько о команде и общей заслуге. Федерация футбола Грузии сделала большую работу. На протяжении года ни одного конфликта — хотя всегда у тех или иными решений могут дать недовольные. Хорошая селекция, все футболисты играют в своих клубах, даже если это средние команды, а не сидят на лавках.

Много было правильных решений. Молодцы! И болельщики команду всегда поддерживали, вливали в нее силы. Пример Грузии показывает, что, если идет умная и грамотная работа по всем направлениям, если главное для всех — интересы дела, то можно многого добиться, даже если этого от вас мало кто ждет.

Грузия сыграет с Испанией в матче 1/8 финала чемпионата Европы в воскресенье, 30 июня. Игра пройдет на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кельне (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Георгий Мамардашвили
Жорж Микаутадзе
Хвича Кварацхелия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Юрий Семин
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