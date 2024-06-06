Семин — о Евро-2024: «Обязательно буду следить за турниром»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2024.

«Обязательно буду следить за турниром, а как же. Будут собраны лучшие европейские силы. Нет какой-то определенной сборной, за которую я буду болеть. Я буду смотреть в первую очередь ради интересного футбола и наслаждаться им», — сказал Семин «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Денис Сафронов