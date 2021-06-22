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Юрий Семин обратился к критикам сборной России

19:49
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Бывший тренер сборной России Юрий Семин иронично высказался о тех, кто критикует команду. Специалист намекнул, что многие критики национальной команды не из мира футбола сами в своей отрасли ничего не выигрывали и нигде не побеждали.

«Дорогие «лауреаты» престижных премий, «победители» мировых конкурсов, «конкуренты» голливудских актеров, певцы «мировых площадок». Сегодня сборная по футболу не оправдала ваших надежд!!!» — написал Семин в Instagram.

Сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020, набрав три очка. В заключительном матче команда уступила Дании (1:4).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQbdR6QsKHE/

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