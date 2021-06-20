Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива», чемпион Украины во главе киевского «Динамо» Юрий Семин в интервью «СЭ» изложил восемь наблюдений по итогам первой недели Евро-2020.

— Время для тщательного анализа придет позже, когда уже можно будет подводить в том числе и статистические итоги, — сказал Семин. — Каждый чемпионат мира или Европы обозначает направление в развитии футбола. На них собираются все — как на ЧМ — или большинство — как на Евро — лучших игроков мира, и на их фоне проходит смотр главных тенденций игры. Что может быть в будущем? Тут важно не ошибиться в выводах, а для этого — не торопиться с оценками, когда турнир не дошел еще даже до середины.

Тем не менее, во-первых, уже заметно, что мяч находится в игре значительно больше, чем когда-либо. Происходит это за счет бережного отношения к мячу. Намного меньше стало простых потерь. В хороших командах все игроки на всех позициях играют с меньшим количеством брака, чем раньше.

Во-вторых, нет какой-то доминирующей, модной схемы, команды играют по-разному. Достаточно много сборных играют в три центральных защитника, причем некоторые из них относятся к числу возможных победителей турнира (из топ-команд Бельгия и Голландия. — Прим. И.Р.). То есть разрушается стереотип о том, что три центральных — это футбол с акцентом на оборону.

В-третьих, это первый большой турнир на уровне сборных, где команды могут использовать пять замен. И важно понаблюдать, как команды их используют и как это влияет на результат. После чемпионата Европы надо обратить на это внимание и сделать верные выводы.

В-четвертых, выше, чем раньше, во всех командах играют защитники. Мне кажется, от игроков обороны, особенно центральных, теперь требуется несколько иной функционал, чем прежде. Раньше акцент делался на росте, умении выигрывать верховые мячи, но точно не на технике.

— Существовала даже футбольная поговорка: «Техничный защитник — враг команды». Теперь все иначе?

— Да. Центральные защитники начинают атаку — поэтому они должны уметь хорошо играть в пас и действовать под давлением. У них больше всего сейчас находится мяч. Правильно это или нет — вопрос спорный. Но факт, что с них начинаются практически все атакующие действия.

В-пятых, еще один спорный, на мой взгляд, момент — это розыгрыш мяча от вратаря. Если два или три центральных защитника хороши в плане техники, то этот вариант, конечно, имеет право на жизнь. Но когда таких игроков нет, это больше приводит к голам в свои ворота. Тут требуется статистика: сколько мячей при развитии атаки от голкипера команды забили в чужие ворота — и сколько потеряли на своей половине, когда соперник хорошо осуществлял прессинг? Думаю, потери с последующими голами происходят чаще.

В-шестых, общее количество ударов, мне кажется, стало меньше. Зато они стали более качественными. Это еще раз говорит о том, что технику можно совершенствовать до бесконечности.

В-седьмых, сильным командам приходится значительную часть матча играть на одной половине поля, десять на десять. То есть пространства — минимум. В такой игре преимущество имеют те команды и игроки, которые умеют контролировать мяч. При том что борьба за мяч идет очень жесткая и квалифицированная. Выделяются игроки, которые в таком ограниченном пространстве могут выиграть единоборство, сохранить мяч и что-то создать. Лучший пример — Лукаку. Выделяются итальянцы, у которых нельзя назвать кого-то одного и никто не имеет таких физических данных, но все обладают техникой и пониманием игры, которые позволяют вскрывать эшелонированную оборону.

В-восьмых, что касается физической подготовки, то общий объем беговой работы почти не отличается от того, что есть в нашей лиге. В матче с Бельгией тот же Головин пробежал более 12 километров. Но это не играет столь существенной роли. А вот природные скоростные качества играют громадную роль. Наверное, в развитии детского футбола мы должны обратить на это больше внимания. Ведь у нас не очень много скоростных игроков, даже мало, — сказал Семин.

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