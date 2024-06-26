Юрай Куцка установил рекорд на крупных турнирах для европейских игроков

Словацкий полузащитник Юрай Куцка сделал голевую передачу в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 против Румынии (1:1).

37-летний Куцка отметился ассистом на крупном турнире спустя 14 лет. Это самый долгий промежуток между двумя ассистами на крупных турнирах для европейских игроков.

Словакия (4 очка) в группе Е заняла третье место и вышла в плей-офф Евро-2024. Первую строчку заняла Румыния (4), а вторую — Бельгия (4).