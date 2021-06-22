Юльманн после игры с Россией поблагодарил фанатов за внимание и любовь к сборной Дании
04:28
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн после победы над Россией (4:1) на Евро-2020 похвалил свою команду.
«У меня попросту нет слов — эта команда очень сильна. Вместе с тем хочу поблагодарить всю Данию, собравшийся стадион. Внимание и любовь, которые вся Дания проявляет по отношению к нам, добавили энергии в ногах наших ребят», — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманна.
Сборная России заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии (3-е место), и Дании (2-е).
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024469--russia-vs-denmark/
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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