Юльманн после игры с Россией поблагодарил фанатов за внимание и любовь к сборной Дании

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн после победы над Россией (4:1) на Евро-2020 похвалил свою команду.

«У меня попросту нет слов — эта команда очень сильна. Вместе с тем хочу поблагодарить всю Данию, собравшийся стадион. Внимание и любовь, которые вся Дания проявляет по отношению к нам, добавили энергии в ногах наших ребят», — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманна.

Сборная России заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии (3-е место), и Дании (2-е).