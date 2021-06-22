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Юльманн после игры с Россией поблагодарил фанатов за внимание и любовь к сборной Дании

04:28
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн после победы над Россией (4:1) на Евро-2020 похвалил свою команду.

«У меня попросту нет слов — эта команда очень сильна. Вместе с тем хочу поблагодарить всю Данию, собравшийся стадион. Внимание и любовь, которые вся Дания проявляет по отношению к нам, добавили энергии в ногах наших ребят», — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманна.

Сборная России заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии (3-е место), и Дании (2-е).

Россия — Дания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024469--russia-vs-denmark/

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