Юльманн пообещал сделать все возможное для того, чтобы обыграть Россию

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн после поражения от Бельгии (1:2) на Евро-2020 отметил поддержку стадиона. Также он рассчитывает на победу в последней встрече групповой стадии против России.

«Мы в огромной степени ощутили поддержку людей: всех сопровождающих на тренировочной базе, всего стадиона, всех, кто нам просто повстречался, — вот что в итоге. И еще то, что этой команде очень хорошо вместе.

Мы можем многое вынести для себя из этого матча. Теперь закроем эту тему. Я уже думаю о россиянах. Мы еще не закончили выступление на этом турнире и сделаем все возможное для того, чтобы обыграть россиян", — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманн.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Начало в 22.00 по московскому времени.