Юльманн пообещал сделать все возможное для того, чтобы обыграть Россию
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн после поражения от Бельгии (1:2) на Евро-2020 отметил поддержку стадиона. Также он рассчитывает на победу в последней встрече групповой стадии против России.
«Мы в огромной степени ощутили поддержку людей: всех сопровождающих на тренировочной базе, всего стадиона, всех, кто нам просто повстречался, — вот что в итоге. И еще то, что этой команде очень хорошо вместе.
Мы можем многое вынести для себя из этого матча. Теперь закроем эту тему. Я уже думаю о россиянах. Мы еще не закончили выступление на этом турнире и сделаем все возможное для того, чтобы обыграть россиян", — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманн.
Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Начало в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024459--denmark-vs-belgium/
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю