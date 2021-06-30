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Юльманн назвал матч с Чехией серьезным испытанием для сборной Дании

17:55
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился от матча 1/4 финала чемпионата Европы против Чехии.

«Предстоящий матч станет серьезным испытанием. Считаю, что у чехов великолепная команда, которая в последние годы преследует высокие цели. Я еще раньше отметил, как команда действует сообща, кто на каких позициях действует. Видел их игру с Бельгией и очень впечатлился тем, насколько интенсивный футбол показывают чехи.

Чехи располагают несколькими индивидуально очень сильными игроками... такими как Владимир Цоуфал в полузащите или Патрик Шик. Последний сейчас является одним из самых ярких талантов Европы. Я видел матчи с его участием в бундеслиге. Когда играешь с чехами, ты должен быть готовым с трудному матчу. Это крепкая и хорошо обученная команда, которая выходит на поле с фантастическим настроем и играет очень интенсивно", — цитирует Юльманна официальный сайт УЕФА.

Матч Чехия — Дания состоится 3 июля в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 19:00 (мск).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024488--czech-republic-vs-denmark/

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