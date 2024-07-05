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Сегодня, 03:26

Нагельсманн: «Испания тоже хочет стать чемпионом, поэтому будет тяжелая игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, что команда готовился к матчу 1/4 финала Евро-2024 против Испании в обычном режиме.

«Это не финал, а четвертьфинал. Мы хотим быть одной из команд в полуфинале. Испания тоже хочет стать чемпионом, поэтому завтра будет тяжелая игра. Обе команды отлично владеют мячом и обладают хорошим контрпрессингом. Обе могут оказать давление на своих соперников. Завтра будет важно быть лучше в ситуациях один на один.

Без сомнения, это один из самых важных матчей, но наша подготовка была такая же, как и перед предыдущими играми. Все осталось по-прежнему. Это не имеет ничего общего с суевериями», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Матч 1/4 финала Евро-2024 между Германией и Испанией состоится в пятницу, 5 июля, в Штутгарте. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036205--spain-vs-germany/
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Юлиан Нагельсманн
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