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Нагельсманн — о поражении Германии от Испании: «Болезненный матч. Я сказал игрокам, что они не заслужили вылета»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Юлиан Нагельсманн.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча против Испании (1:2 д.в.) в 1/4 финала Евро-2024.

«Поздравляю Испанию с выходом в полуфинал. В первом тайме игра была слишком открытой. Мы были получше во втором тайме, а начиная с 60-й минуты, мы явно были лучшей командой на поле.

Я сказал игрокам, что они не заслужили вылета из турнира. Мы все скучали по семьям, но никто не хотел уезжать. В последние шесть недель в команде царила хорошая атмосфера. Мы отдали все, чтобы выиграть в этом матче. Каждый игрок, независимо от того, был ли он в стартовом составе, отдал все, что мог, для победы в игре. Это болезненный матч", — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с победителем пары Португалия — Франция. Германия вылетела в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Юлиан Нагельсманн
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