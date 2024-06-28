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Сегодня, 21:06

Нагельсман: «Грузия — доказательство правильности нынешнего формата чемпионата Европы»

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман считает, что нынешний формат чемпионата Европы с 24 командами является оптимальным.

«Для небольших стран важно принимать участие в таком крупном турнире. Это всегда интересно. Один из примеров — Грузия. Они становятся лучше с каждой игрой, это невероятно. Это особенный турнир, и он хорош сам по себе», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

В последний раз в финальной стадии чемпионата Европы участвовало 16 национальных сборных в 2012 году.

Грузия вышла в плей-офф Евро-2024 с третьего места в группе. В 1/8 финала турнира команда Вилли Саньоля сыграет против Испании. Матч пройдет 30 июня в Кельне.

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
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