Танасиевич: «У меня два фаворита Евро-2024 — Франция и Португалия»

Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич поделился мнением о фаворитах Евро-2024.

«Если смотреть на групповой этап, то лучшим образом проявила себя Испания. Но турнир только начинается. Так что возможны разные сценарии. И Англия может попасть в финал, и Италия, которые почти ничего не показали. У меня два фаворита — Франция и Португалия», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Сборная Франции в 1/8 финала Евро сыграет с Бельгией, а Португалия встретится со Словенией. Обе игры пройдут 1 июля.