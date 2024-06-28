Йован Танасиевич: комментарий о выступлении сборной Сербии на Евро-2024

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич оценил выступление сборной Сербии на Евро-2024.

«Не назвал бы это проклятием. У нас действительно была не самая сильная группа, но при этом самая скучная. В каждом матче главный тренер выбирал разный стартовый состав, постоянно менял сочетания. С Англией вышли в два нападающих, при этом Влахович опускался на правый полуфланг, где он никогда не играл. Некоторые тактические идеи совсем непонятны. С Данией была нужна только победа, но в первом тайме мы закрылись. Во втором, видимо, хотели атаковать. Но ничего не вышло. Некоторые лидеры были явно недовольны происходящим. Тот же Влахович не показал и десяти процентов своих возможностей. Как всегда — ожидали одно, а получили другое», — цитирует Танасиевича «РБ Спорт».

Сборная Сербии с 2 очками заняла четвертое место в группе C на чемпионате Европы и покинула турнир.