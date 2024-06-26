Андерсен: «Теперь вся сборная Дании по-настоящему счастлива»

Защитник сборной Дании Йоахим Андерсен прокомментировал ничью с Сербией (0:0) в матче Евро-2024.

«Мы очень, очень счастливы. Это была тяжелая игра, где пришлось много бороться. В конце концов, мы сделали то, что должны были сделать, и теперь все по-настоящему счастливы», — цитирует пресс-служба УЕФА Андерсена.

Сборная Дании со второго места вышла в плей-офф Евро-2024, где сыграет с Германие. Сербия заняла последнее место в группе и покинула чемпионат Европы.