Йенсен считает единство особенностью сборной Финляндии
Полузащитник сборной Финляндии Фредрик Йенсен перед матчем Евро-2020 против Дании назвал особенность финской команды. Игра состоится 12 июня в 19.00 по московскому времени.
«Спрашивал себя, чем этот состав такой особенный, что добился успеха? Главное — это единство. Мы действительно как одна большая семья. В клубах нам всегда говорят быть сплоченным и биться один за другого. В сборной все именно так», — цитирует пресс-служба УЕФА Йенсена.
Напомним, что соперниками Дании и Финляндии по группе являются также команды Бельгии и России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024449--denmark-vs-finland/
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