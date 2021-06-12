Йенсен считает единство особенностью сборной Финляндии

Полузащитник сборной Финляндии Фредрик Йенсен перед матчем Евро-2020 против Дании назвал особенность финской команды. Игра состоится 12 июня в 19.00 по московскому времени.

«Спрашивал себя, чем этот состав такой особенный, что добился успеха? Главное — это единство. Мы действительно как одна большая семья. В клубах нам всегда говорят быть сплоченным и биться один за другого. В сборной все именно так», — цитирует пресс-служба УЕФА Йенсена.

Напомним, что соперниками Дании и Финляндии по группе являются также команды Бельгии и России.