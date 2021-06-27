Ярошик считает, что Карасева можно поблагодарить за высококачественное судейство

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал победу сборной Чехии над Нидерландами в матче 1/8 финала Евро-2020 (2:0).

«Сегодня будет очень приятный вечер, — сказал Ярошик «СЭ». — С легкостью можем посмотреть матч Бельгии и Португалии. Все так хорошо для нас! Мы вышли на Нидерланды, с которыми мы действительно можем играть. Сборная Чехии всегда верит в себя, хотя мы и не были фаворитами. Мы играли очень собранно, как настоящая команда. Нидерланды выглядели лучше с мячом, но это не помогло. Мы выиграли из-за командного духа. Мы очень хорошо развиты физически, что и давало нам сил. Очень жалко будет, если вылетим от сборной Дании в четвертьфинале. Они очень сильны. Я бы сказал, что они похожи на нас. У них нет больших звезд, но есть классные игроки. Будет равная и интересная игра».

Ярошик также отметил, что Сергея Карасева стоит поблагодарить за качественное судейство.

«У меня нет никаких претензий к Карасеву. Все было хорошо. Он разобрался в моменте с удалением, выполнил свою работу очень качественно. За это ему нужно сказать спасибо! Он сделал все так, как надо. По игре было все отлично. Судья в этой игре не только не мешал, но и выполнил все на самом лучшем уровне», — добавил Ярошик.

В четвертьфинале чешские футболисты сыграют с Данией, которая ранее разгромила Уэльс (4:0). Эта первая пара четвертьфиналистов, которая определилась на Евро-2020. Встреча пройдет 3 июля.