Ярошик считает, что Карасева можно поблагодарить за высококачественное судейство
Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал победу сборной Чехии над Нидерландами в матче 1/8 финала Евро-2020 (2:0).
«Сегодня будет очень приятный вечер, — сказал Ярошик «СЭ». — С легкостью можем посмотреть матч Бельгии и Португалии. Все так хорошо для нас! Мы вышли на Нидерланды, с которыми мы действительно можем играть. Сборная Чехии всегда верит в себя, хотя мы и не были фаворитами. Мы играли очень собранно, как настоящая команда. Нидерланды выглядели лучше с мячом, но это не помогло. Мы выиграли из-за командного духа. Мы очень хорошо развиты физически, что и давало нам сил. Очень жалко будет, если вылетим от сборной Дании в четвертьфинале. Они очень сильны. Я бы сказал, что они похожи на нас. У них нет больших звезд, но есть классные игроки. Будет равная и интересная игра».
Ярошик также отметил, что Сергея Карасева стоит поблагодарить за качественное судейство.
«У меня нет никаких претензий к Карасеву. Все было хорошо. Он разобрался в моменте с удалением, выполнил свою работу очень качественно. За это ему нужно сказать спасибо! Он сделал все так, как надо. По игре было все отлично. Судья в этой игре не только не мешал, но и выполнил все на самом лучшем уровне», — добавил Ярошик.
В четвертьфинале чешские футболисты сыграют с Данией, которая ранее разгромила Уэльс (4:0). Эта первая пара четвертьфиналистов, которая определилась на Евро-2020. Встреча пройдет 3 июля.
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