Ярмоленко скромно относится к своей результативности на Евро-2020

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко скромно относится к своей успешной игре на чемпионате Европы.

«Создавать возможности для голов — работа нашей атакующей линии. Мы играем ради команды. Слава богу, что я забил два гола и отдал голевую передачу, но я бы не стал фокусироваться исключительно на тех, кто забивает и отдает. Посмотрите, как здорово играет наша оборона. Все парни сражаются и борются, оставляя все силы на поле», — приводит официальный сайт УЕФА слова Ярмоленко.

После двух туров группового турнира Евро-2020 Украина занимает второе место в таблице группы C с 3 очками. В последнем туре украинцы встретятся с Австрией. Игра состоится 21 июня, начало — в 19.00 (мск).