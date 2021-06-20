Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Ярмоленко скромно относится к своей результативности на Евро-2020

10:25
Теги:

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко скромно относится к своей успешной игре на чемпионате Европы.

«Создавать возможности для голов — работа нашей атакующей линии. Мы играем ради команды. Слава богу, что я забил два гола и отдал голевую передачу, но я бы не стал фокусироваться исключительно на тех, кто забивает и отдает. Посмотрите, как здорово играет наша оборона. Все парни сражаются и борются, оставляя все силы на поле», — приводит официальный сайт УЕФА слова Ярмоленко.

После двух туров группового турнира Евро-2020 Украина занимает второе место в таблице группы C с 3 очками. В последнем туре украинцы встретятся с Австрией. Игра состоится 21 июня, начало — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024446--ukraine-vs-austria/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Болеем за ничьи Швейцарии и Хорватии, надеемся на провал Испании. Какие результаты нужны России, чтобы попасть в плей-офф с третьего места?
Полицейский покончил с собой на посту у посольства Туркмении в Москве
Очевидцы сообщают о хлопках и взрывах в районе Парка Горького в Москве — видео
NI рассказал о готовности США оставить Украину без НАТО ради РФ и КНР

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи