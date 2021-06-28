Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит оценил в интервью «СЭ» выступление сборной Украины на Евро-2020 и прокомментировал игру капитана команды Андрея Ярмоленко.

— В чем шанс Украины в 1/8 финала?

— Она дерзко, драйвово смотрелась против Голландии. Потом спокойно, на классе одолела Северную Македонию. Но с Австрией сыграла так же, как Россия с Данией. И заслуженно уступила. Но в качестве благодарности за первые два матча судьба преподнесла нашим соседям подарок в виде места в плей-офф. Пройти Швецию они могут при одном условии.

— Каком же?

— Если поймут, почему так слабо провели матч с австрийцами, и не наступят на те же грабли. Надеюсь, Андрею Шевченко хватит уверенности в собственных силах, помноженных на легкость и расслабленность, чтобы внушить ребятам простую мысль: «Делайте на поле то, что нужно, и получайте от игры удовольствие».

— Вениамин Мандрыкин поражается: «Украинцы то вспыхивают, то выключаются». Не готовы функционально?

— Мне кажется, проблема не в «физике», а в психологии. В том, что все мы родом из Советского Союза. Но об этом я уже говорил.

— Кто у вас любимец в украинской сборной?

— Мне очень нравится Ярмоленко. Настоящий капитан, вдохновляет партнеров личным примером. Забивает, отдает, свободно ведет себя за пределами поля. Вспомните его прикольное поведение на пресс-конференции после матча с Македонией.

— Потроллил Криштиану Роналду и Погба, которые прежде убирали со стола спонсорские бутылки.

— Вот кто из наших игроков мог бы поступить как Ярмоленко? Разве что Аршавин. Внутренняя свобода и позволяет капитану украинской сборной забивать такие голы, как с Голландией. Он — решальщик. В этом плане у них с Аршавиным много общего.

Полностью интервью Ростислава Хаита