Ярмоленко рассказал о форме сборной Украины перед матчем со Швецией в 1/8 финала Евро

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Швеции.

«Конечно, нам хотелось продолжить выступление на турнире. Все ребята смотрели матч и переживали. Могу сказать спасибо сборной Швеции. Но теперь мы встретимся с ними. Постараемся сыграть в свой футбол, показать максимум. Пока мы не показывали своей лучшей игры на этом ЕВРО.

Это хорошая команда, которая играет в агрессивный футбол. Она заслуженно победила в группе. Мы настраиваемся на хороший поединок. Победит сильнейший.

Все ребята себя хорошо чувствуют. Конечно, сказалась последняя игра. Когда ты постоянно теряешь мяч, тебе приходится много бегать, и поэтому каждый выглядит уставшим. Наверное, поэтому всем показалось, что мы не очень хорошо готовы физически. То, что у нас есть на два дня больше на подготовку, чем у Швеции, имеет огромную значение. Постараемся извлечь из этого пользу", — цитирует Ярмоленко официальный сайт УЕФА.

Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго (Шотландия). Начало — в 22:00 по московскому времени.