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Ярмоленко рассказал о форме сборной Украины перед матчем со Швецией в 1/8 финала Евро

08:25
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Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Швеции.

«Конечно, нам хотелось продолжить выступление на турнире. Все ребята смотрели матч и переживали. Могу сказать спасибо сборной Швеции. Но теперь мы встретимся с ними. Постараемся сыграть в свой футбол, показать максимум. Пока мы не показывали своей лучшей игры на этом ЕВРО.

Это хорошая команда, которая играет в агрессивный футбол. Она заслуженно победила в группе. Мы настраиваемся на хороший поединок. Победит сильнейший.

Все ребята себя хорошо чувствуют. Конечно, сказалась последняя игра. Когда ты постоянно теряешь мяч, тебе приходится много бегать, и поэтому каждый выглядит уставшим. Наверное, поэтому всем показалось, что мы не очень хорошо готовы физически. То, что у нас есть на два дня больше на подготовку, чем у Швеции, имеет огромную значение. Постараемся извлечь из этого пользу", — цитирует Ярмоленко официальный сайт УЕФА.

Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго (Шотландия). Начало — в 22:00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.70

Обе забьют - да

26%

1.85

Ф2 (+1)

16%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.50

Обе забьют - да

22%

1.94

X2

15%

1.60
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024483--sweden-vs-ukraine/

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