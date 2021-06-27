Ярмоленко рассказал о форме сборной Украины перед матчем со Швецией в 1/8 финала Евро
Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Швеции.
«Конечно, нам хотелось продолжить выступление на турнире. Все ребята смотрели матч и переживали. Могу сказать спасибо сборной Швеции. Но теперь мы встретимся с ними. Постараемся сыграть в свой футбол, показать максимум. Пока мы не показывали своей лучшей игры на этом ЕВРО.
Это хорошая команда, которая играет в агрессивный футбол. Она заслуженно победила в группе. Мы настраиваемся на хороший поединок. Победит сильнейший.
Все ребята себя хорошо чувствуют. Конечно, сказалась последняя игра. Когда ты постоянно теряешь мяч, тебе приходится много бегать, и поэтому каждый выглядит уставшим. Наверное, поэтому всем показалось, что мы не очень хорошо готовы физически. То, что у нас есть на два дня больше на подготовку, чем у Швеции, имеет огромную значение. Постараемся извлечь из этого пользу", — цитирует Ярмоленко официальный сайт УЕФА.
Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго (Шотландия). Начало — в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024483--sweden-vs-ukraine/
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