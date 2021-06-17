Ярмоленко рад победе сборной Украины в матче с Македонией на Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу команды в матче с Северной Македонией (2:1) на Евро-2020. Капитан украинцев был признан лучшим игроком встречи.

«Я очень рад этой награде, но еще больше рад трем очкам, набранным в этом матче. Не стал бы сосредотачивать свое внимание только на тех, кто забивает голы и делает результативные передачи. Посмотрите на нашу оборону — какой классный матч выдали наши защитники. Мне бы хотелось разделить эту награду со всей командой», — приводит слова Ярмоленко официальный сайт УЕФА.

Украина набрала три очка и занимает 3-е место в группе С. У Македонии ноль очков и последняя позиция. В 22.00 начнется другой матч этой группы Нидерланды — Австрия.

В третьем туре группового этапа украинцы 21 июня сыграют с Австрией.