Ярмоленко рад победе сборной Украины в матче с Македонией на Евро-2020
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу команды в матче с Северной Македонией (2:1) на Евро-2020. Капитан украинцев был признан лучшим игроком встречи.
«Я очень рад этой награде, но еще больше рад трем очкам, набранным в этом матче. Не стал бы сосредотачивать свое внимание только на тех, кто забивает голы и делает результативные передачи. Посмотрите на нашу оборону — какой классный матч выдали наши защитники. Мне бы хотелось разделить эту награду со всей командой», — приводит слова Ярмоленко официальный сайт УЕФА.
Украина набрала три очка и занимает 3-е место в группе С. У Македонии ноль очков и последняя позиция. В 22.00 начнется другой матч этой группы Нидерланды — Австрия.
В третьем туре группового этапа украинцы 21 июня сыграют с Австрией.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024444--ukraine-vs-north-macedonia/
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