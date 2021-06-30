Ярмоленко направит премию за Евро-2020 на благотворительность

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко потратит премиальные за выступление на Евро-2020 на благотворительные цели, сообщил агент игрока Вадим Шаблий.

«На самом деле, Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы, — цитирует Шаблия «Команда №1». — Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям.

При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна».

В четырех матчах на Евро-2020 Ярмоленко забил два мяча и сделал две результативные передачи.