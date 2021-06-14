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Ярмоленко: «Если мы сумеем выйти в плей-офф, будет здорово»

00:55
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Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко подвел итог матча группового этапа чемпионата Европы против Голландии (2:3).

«Это была сложная игра. Мы понимали, что нам противостоит серьезный соперник. Тренерский штаб доволен нашей самоотдачей. Всегда очень обидно проигрывать, но впереди еще два матча, и мы будем играть так же энергично. Если мы сумеем выйти в плей-офф, будет здорово», — цитирует Ярмоленко сайт УЕФА.

В четверг, 17 июня, украинцы сыграют против сборной Северной Македонии. Игра запланирована на 16.00 по московскому времени.

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