Ямаль стал первым игроком, отличившимся результативными действиями на трех ключевых стадиях одного Евро

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль отметился результативной передачей в финальном матче Евро-2024 против Англии.

Как сообщает Opta, 17-летний испанец стал первым игроком с голом или ассистом в четвертьфинале, полуфинале и финале на одном чемпионате Европы.

Матч Испания — Англия проходит на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ямаль дебютировал за сборную Испании в сентябре 2023 года. Всего на его счету 13 игр за «Красную фурию».