Ямаль — самый молодой игрок в истории финалов Евро и чемпионатов мира

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль выйдет в стартовом составе национальной команды на финал Евро-2024.

Футболист в возрасте 17 лет и 1 дня станет самым молодым игроком в истории финалов Евро и чемпионатов мира. Он побьет рекорд Пеле, который на ЧМ-1958 вышел на поле в возрасте 17 лет и 249 дней.

Матч Испания — Англия пройдет сегодня, 14 июля в Берлине и начнется в 22:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.