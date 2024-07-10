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Сегодня, 00:20

Ямаль признан лучшим игроком матча Испания — Франция

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча 1/2 финала Евро-2024 против Франции (2:1). 16-летний испанец забил один гол.

«Его фантастический ответный удар сыграл решающую роль в волевой победе сборной Испании. В столь юном возрасте он усердно отрабатывает в обороне, всегда угрожает, получая мяч, и впечатляет своим выбором позиции, продуктивно взаимодействуя с Хесусом Навасом на правом фланге», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

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Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036209--spain-vs-france/
Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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