Ямаль признан лучшим игроком матча Испания — Франция

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча 1/2 финала Евро-2024 против Франции (2:1). 16-летний испанец забил один гол.

«Его фантастический ответный удар сыграл решающую роль в волевой победе сборной Испании. В столь юном возрасте он усердно отрабатывает в обороне, всегда угрожает, получая мяч, и впечатляет своим выбором позиции, продуктивно взаимодействуя с Хесусом Навасом на правом фланге», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.