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Сегодня, 04:22

Ямаль повторил достижение Криштиану Роналду на чемпионатах Европы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль сделал две результативные передачи в матче 1/8 финала Евро-2024 против Грузии (4:1).

16-летний испанец стал первым с 2004 года футболистом младше 20 лет, сделавшим два голевых паса в одной игре на чемпионате Европы. Предыдущим игроком, которому покорялось это достижение, был португальский форвард Криштиану Роналду.

Также Ямаль стал самым молодым футболистом в истории Евро, которому удалось сделать голевую передачу в матче плей-офф турнира.

Сборная Испании в четвертьфинале чемпионата Европы-2024 сыграет против Германии. Матч пройдет в пятницу, 5 июля и начнется в 19.00 (мск).

Криштиану Роналду
Ламин Ямаль
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
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