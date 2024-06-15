Ямаль — первый 16-летний в истории Евро
Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль, вышедший в стартовом составе на игру с Хорватией, стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы.
Хавбек «Барселоны», которому в субботу исполнилось 16 лет и 338 дней, отобрал рекорд турнира у поляка Каспера Козловски, дебютировавшего три года назад в возрасте 17 лет и 247 дней. Тройку замыкает англичанин Джуд Беллингем — 17 лет 349 дней.
Самые молодые игроки в истории чемпионатов Европы:
|
Футболист
|
Сборная
|
Дата дебюта
|
Матч
|
Возраст
|
Ламин Ямаль
|
Испания
|
15.06.2024
|
Хорватия - 3:0*
|
16 лет 338 дней
|
Каспер Козловски
|
Польша
|
19.06.2021
|
Испания — 1:1
|
17 лет 247 дней
|
Джуд Беллингем
|
Англия
|
13.06.2021
|
Хорватия — 1:0
|
17 лет 349 дней
|
Йетро Виллемс
|
Голландия
|
09.06.2012
|
Дания — 0:1
|
18 лет 71 день
|
Энцо Шифо
|
Бельгия
|
13.06.1984
|
Югославия — 2:0
|
18 лет 115 дней
|
Джамал Мусиала
|
Германия
|
23.06.2021
|
Венгрия — 2:2
|
18 лет 117 дней
|
Валерий Божинов
|
Болгария
|
22.06.2004
|
Италия — 1:2
|
18 лет 128 дней
|
Йохан Фонлантен
|
Швейцария
|
17.06.2004
|
Англия — 0:3
|
18 лет 137 дней
|
Педри
|
Испания
|
14.06.2021
|
Швеция — 0:0
|
18 лет 201 день
|
Маркус Рэшфорд
|
Англия
|
16.06.2016
|
Уэльс — 2:1
|
18 лет 228 дней