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Ямаль — первый 16-летний в истории Евро

Кирилл Бурдаков
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Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль, вышедший в стартовом составе на игру с Хорватией, стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы.

Хавбек «Барселоны», которому в субботу исполнилось 16 лет и 338 дней, отобрал рекорд турнира у поляка Каспера Козловски, дебютировавшего три года назад в возрасте 17 лет и 247 дней. Тройку замыкает англичанин Джуд Беллингем — 17 лет 349 дней.

Самые молодые игроки в истории чемпионатов Европы:

Футболист

Сборная

Дата дебюта

Матч

Возраст

Ламин Ямаль

Испания

15.06.2024

Хорватия - 3:0*

16 лет 338 дней

Каспер Козловски

Польша

19.06.2021

Испания — 1:1

17 лет 247 дней

Джуд Беллингем

Англия

13.06.2021

Хорватия — 1:0

17 лет 349 дней

Йетро Виллемс

Голландия

09.06.2012

Дания — 0:1

18 лет 71 день

Энцо Шифо

Бельгия

13.06.1984

Югославия — 2:0

18 лет 115 дней

Джамал Мусиала

Германия

23.06.2021

Венгрия — 2:2

18 лет 117 дней

Валерий Божинов

Болгария

22.06.2004

Италия — 1:2

18 лет 128 дней

Йохан Фонлантен

Швейцария

17.06.2004

Англия — 0:3

18 лет 137 дней

Педри

Испания

14.06.2021

Швеция — 0:0

18 лет 201 день

Маркус Рэшфорд

Англия

16.06.2016

Уэльс — 2:1

18 лет 228 дней
Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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