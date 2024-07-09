Ямаль оставил загадочное послание сборной Франции перед полуфиналом Евро-2024

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль в своих соцсетях обратился к национальной команде Франции в преддверии полуфинального матча Евро-2024.

«Двигайтесь молча, говорите только тогда, когда пора сказать «шах и мат», — написал Ямаль.

Ранее полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо заявил о том, что «Трехцветные» намерены вывести 16-летнего футболиста из зоны комфорта в очной встрече.

Матч 1/2 финала чемпионата Европы между Испанией и Францией состоится во вторник, 9 июля, на стадионе «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.