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Сегодня, 15:37

Ямаль оставил загадочное послание сборной Франции перед полуфиналом Евро-2024

Алина Савинова
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль в своих соцсетях обратился к национальной команде Франции в преддверии полуфинального матча Евро-2024.

«Двигайтесь молча, говорите только тогда, когда пора сказать «шах и мат», — написал Ямаль.

Ранее полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо заявил о том, что «Трехцветные» намерены вывести 16-летнего футболиста из зоны комфорта в очной встрече.

Матч 1/2 финала чемпионата Европы между Испанией и Францией состоится во вторник, 9 июля, на стадионе «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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