Якубко считает, что сборная Словакии навяжет борьбу Англии

Бывший нападающий «Сатурна» и сборной Словакии Мартин Якубко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 между словаками и Англией.

«После группового этапа только хорошие ожидания в преддверии матча с Англией. Есть определенный оптимизм. Конечно, сборная Англии – это топ-игроки, которые выступают в тройке лучших лиг. Это будет непростая игра, но думаю, что наша команда поборется и навяжет борьбу Англии.

Англичане не в своей лучшей форме? Их много критикуют. Но это футболисты очень высокого уровня. Словакия играет за счет хорошего коллектива, каждый бьется друг за друга. А на критику в сторону англичан на этом этапе я бы не обращал внимание. Они могут выйти и заиграть очень хорошо», – сказал Якубко «СЭ».

Матч Словакия – Англия состоится в воскресенье, 30 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени.