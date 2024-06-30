Якубко: «До начала Евро никто не ставил, что Словакия выйдет из группы»

Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко в комментарии для «СЭ» подвел итоги Евро-2024 для национальной команды.

«Ребята показали хороший футбол на Евро. Они показали, что не боятся играть. Они не избавлялись от мяча, а всегда хотели играть в футбол. Если мы так будем дальше работать, то будем становиться все лучше и лучше. Мне понравилось то, что мы не отбивались. До начала чемпионата никто не ставил даже на то, что мы выйдем из группы. Конечно, хотелось пройти дальше и не хватило всего одной минуты. Но все ожидания, которые были, исполнились. А все, что дальше, было бы бонусом», — сказал Якубко «СЭ».

В матче 1/8 финала чемпионата Европы Словакия проиграла Англии (1:2 д.в.).