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Сегодня, 14:40

Якубко назвал Словакию и Грузию главными открытиями Евро-2024

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Сатурна» и сборной Словакии Мартин Якубко рассказал «СЭ», кого считает открытием Евро-2024.

«Если смотреть на Восточную Европу, то все наши соседи, кроме Австрии, вылетели. Думаю, что и на Словакию никто не ставил. Грузия тоже очень хорошо сыграла на групповом этапе. Поэтому главными открытиями турнира сейчас назову Словакию и Грузию», — сказал Якубко «СЭ».

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Словакии сыграет с Англией, Грузия встретится с Испанией.

Мартин Якубко
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Словакии по футболу
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