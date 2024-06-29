Якубко назвал Словакию и Грузию главными открытиями Евро-2024

Бывший нападающий «Сатурна» и сборной Словакии Мартин Якубко рассказал «СЭ», кого считает открытием Евро-2024.

«Если смотреть на Восточную Европу, то все наши соседи, кроме Австрии, вылетели. Думаю, что и на Словакию никто не ставил. Грузия тоже очень хорошо сыграла на групповом этапе. Поэтому главными открытиями турнира сейчас назову Словакию и Грузию», — сказал Якубко «СЭ».

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Словакии сыграет с Англией, Грузия встретится с Испанией.