Якин — о ничьей с Германией: «Я рад, что сборная Швейцарии осталась непобедимой»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Германии (1:1).

«Прежде всего, мне нужно поздравить своих игроков. Это была тактическая игра. Мы боролись, много бегали, против такого соперника это сложно. Но я доволен тем, как мы сыграли. Это был огромный вызов. Наши нападающие хорошо поработали, хорошо выступили в атаке и в обороне. Теперь у нас есть неделя на подготовку к следующей игре. Я рад, что мы непобедимы. Этого оказалось недостаточно для первого места, но это позитивный момент. Это команда, которая усердно работает и имеет правильный командный дух», — приводит слова Якина официальный сайт УЕФА.

Германия (7 очков) финишировала на первом месте в группе A. Ранее немцы гарантировали себе выход в плей-офф. Швейцария (5) осталась на второй позиции.